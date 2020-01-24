的總幹事李林昌等3人涉2016年立法會選舉舞弊　控方透露涉案候選人為楊全盛 (19:50)

被告為的總幹事李林昌（47歲）、會員陳俊成（60歲）和其報稱為接待員的女兒陳曉彤（31歲）。三人否認於2016年4月27日至9月4日，與其他身分不詳的人串謀在選舉中舞弊，向陳俊成、陳曉彤及陳氏的兩名家庭成員和一名友人提供每人1000元，作為該5人投票予某候選人的誘因。陳俊成及陳曉彤另否認他們於或約於2016年5月21日接受該1000元。

控方在庭上透露，控罪中所指稱的某候選人為2016年立法會資訊科技界的參選人楊全盛；又表示有人曾透過即時通訊軟件WhatsApp，把一張立法會議員何君堯的相片發送給案中一名被告，但現未有直接證據證明何君堯與案件有關。

選舉事務處負責功能界別的選舉事務主任張敏怡作供時確認，控罪中所有涉案人均在填寫功能界別選民登記表的所屬團體名稱一欄時，把「電機暨電子工程師學會」（IEEE）英文全寫中的「Engineers」錯誤地寫為「Enginess」，但張敏怡表示「我哋都睇到係IEEE」，最後亦有向各人發出選民確認通知書。

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