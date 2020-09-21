元旦銅鑼灣遊行　6男女9個月後被控非法集結等罪提堂 (19:20)

6名被告依次為醫院護士余子釗（29歲）、銀行顧客服務助理嚴宇傑（26歲）、無業吳淑馨（55歲）、閉路電視技術員任詠賢（25歲）、客戶助理任漢軒（23歲）及學生張旭敏（22歲）。

控罪指稱，余子釗、嚴宇傑、吳淑馨於今年1月1日，在銅鑼灣崇光百貨外，無牌管有一部無線電通訊機；任泳賢、任漢軒在同日同地無牌管有兩部無線電通訊機。任詠賢、張旭敏另被控在同日同地，分別管有一個能發生雷射光束的裝置及一支噴漆，並與關偉洛、李輿鑫、劉子睿、14歲男學生、梁敏及其他不知名的人，參與非法集結。

所有被告獲准以現金1000元保釋，任詠賢及張旭敏另不得離港、須居於報稱地址及每周到警署報到一次。

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