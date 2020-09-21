休班警涉藏毒　辯方稱非交收毒品　僅「拍一下手」 (19:00)

兩名被告分別為警員陳天賜（47歲）及女子阮嘉欣（21歲），陳天賜被控一項管有危險藥物，阮嘉欣則被控一項販毒罪。控罪指出，兩人於去年2月21日在新屯門中心3座地下電梯大堂犯案，涉事毒品為兩個膠袋共1.3克粉末內含1.13克氯胺酮。

本案出庭作供的警員，大部分受匿名令保護，在屏風後作供。控方先傳召案發監察被告的警員，他供稱利用10倍放大望遠鏡，部署在新屯門中心附近一幢大廈天台監視。

該警憶述，當日下午5時許，有同僚經傳呼機通知，被告已到達新屯門中心平台，他遂遙距鎖定穿著杏色外套的被告，發現他正在抽煙。其後，一輛新界的士駛至，一對男女下車並行近被告，被告從口袋取出紙張交給該男子，該男子則交給被告某些「細小物件」，狀似「交收」。惟辯方在盤問時指出，被告跟該男子實際只「拍一下手」，不會是「交收」，但警員則稱，毒品交收「唔使好耐」，「拍一下手」完成交收絕對有可能。案件明（22日）續審。

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