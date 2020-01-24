DSE｜中文數學通識科預測等級　僅五成半與DSE實際等級相同 (18:45)

考評局按學校提交的校內科目評估分數，並參考學校過去文憑試成績，預測學校考生文憑試科目等級，再與考生今年文憑試的實際等級作比較。是次研究有377所學校參與，並提交了共約36,900名考生的校內評估分數。

考評局指出，核心科目的校內評估分數，基本上可反映學校考生在DSE的大致表現，而選修科目因修讀人數較少、學校過去報考次數較少、歷年學校的文憑試成績波動較大等，整體預測成績的準確程度較核心科目略低。

秘書長蘇國生稱，研究反映目前按校內評估數據預測考生的DSE成績仍有不少限制，故預測等級只會「在迫不得已取消公開考試時才會採用」，屆時局方亦會建議大學於收生時參考考生其他相關表現。

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