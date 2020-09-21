的士橫泊彌敦道　司機阻差襲警罪成還押候判　官：故意製造麻煩 (18:00)

暫委裁判官鄭潤聰下令把被告張錦運（66歲）還押至下月12日判刑，以待索取背景報告。被告早前否認阻差辦公及襲警共兩項罪名，但承認在呼氣中的酒精濃度超標逾兩倍下駕駛汽車罪。

就阻差辦公罪，鄭官表示被告把的士泊在路中間，導致警車要繞過的士行駛，對警員的工作構成困難。對於辯方稱被告飲醉酒，鄭官表示被告和警員爭執時說話有邏輯，仍有認知能力，加上涉案的士機件運作正常，裁定被告橫泊的士屬故意「製造麻煩」。

至於襲警罪，鄭官表示片段沒有拍下被告腳踢警員的情況，但被告上半身有所動作，和受傷警員的傷勢脗合，唯一合理推論就是被告襲警。鄭官稱「不少鏡頭捕捉現場情況，警員不會愚蠢到誣衊被告」，裁定被告兩罪成立。

鄭官稱，被告有27次案底，包括冒充警員及浪費警力等，明言不太相信被告會改過自新。

其他報道：關愛基金向新來港合資格者派1萬元 9．27起接受申請

其他報道：管浩鳴回應潘曉穎母親言論 稱陳同佳無意逃避最終會赴台自首

其他報道：城巴3年前剷行人路釀3死 死者家屬及傷者限期前入稟索償