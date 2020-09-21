安老院「松山府邸」涉派錯藥兼鼠患肆虐　羅致光拒回應事件【短片】 (17:45)

羅致光今日出席關愛基金記者會，首次被問到局方會如何跟進「松山府邸」事件，他表示「不答其他問題」。其後，再有傳媒追問派錯藥物只發警告信是否太寬鬆，並提及事主兒子廖先生今早於電台表示制度對長者沒有保障，長者過得沒有尊嚴，問局方有何回應，羅致光繼續表示不回答，並笑着說：「如果我答你這個問題，你還可以問很多有關勞工福利的問題，我不會再答這些問題。」

對於羅致光拒絕回應，廖先生表示感覺到局長知悉勞工福利範疇千瘡百孔，未能立即解決及回應傳媒，但市民最希望港府承諾增撥人力物力等資源，制訂時間表切實地改善問題，「很多事不是一步登天，但作為一個有承擔及盡責的官員，連這一點也做不出來的話，香港談何未來？既然香港大部分官員的薪金名列『世界前茅』，為何表現如此？」

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