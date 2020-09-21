上環衝突夫婦少女暴動罪不成立　律政司法律爭議交上訴庭 (17:15)

案中被告分別為夫婦湯偉雄（38歲）和杜依蘭（41歲）、李宛叡（17歲），3人暴動罪不成立，交替控罪「非法集結」亦不成立，惟湯氏夫婦被裁定一項無牌管有無線電器具罪成，各罰款1萬元。

律政司根據《刑事訴訟程序條例》第81D條，在區域法院裁定案中3人無罪後，將法律問題轉交上訴庭，希望上訴庭可釐清以下法律觀點。

律政司指出，終審法院2016年在陳錦成案，即一宗黑幫謀殺案中，闡明了何謂「共同犯案」（joint enterprise），若上訴庭接受終院對其定義，那「非法集結」及「暴動」案的被告並非身在現場，仍可符合「合謀犯案」。

根據《刑事訴訟程序條例》，律政司是次申請並不影響原審作出的任何無罪裁定，即案中被告無論如何均不會被改判暴動或非法集結罪成。

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