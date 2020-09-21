新冠肺炎｜今增6宗確診　兩宗屬本地感染　一確診外傭曾到頌富市場 (16:32)

新增一宗源頭不明本地個案：

．個案5053：患者為60歲外傭，女性，與僱主居於天晴邨晴海樓

．她周末會到其租用的元朗馬田壆居住，自己一間房，但與其他人共用洗手間，仍未找到共用設施的人；衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱中心仍未找到女傭所稱的確實地址，「佢識去又唔識得講」

．她在9月18日開始發病，發病前兩日（16日）到過天秀墟剪頭髮，替她剪髮的理髮師須檢疫。她每周有一、兩天會到頌富市場買餸，張竹君稱早前亦有確診者表示曾到頌富市場，故為安全起見，將向該街市的人員派樣本瓶作檢測

．其僱主一家有4人要檢疫

一宗本地個案與早前確診者有關連：

．個案5038：45歲男子，居於屯門友愛邨愛曦樓，無病徵，其家人早前確診，在檢疫中心發現

4宗輸入個案中，有3宗來自菲律賓，一人9月19日乘CX906抵港（個案5034，42歲女傭）；兩人經第二次檢測發現呈陽性，一人屬於早前爆發感染的馬尼拉菲傭宿舍群組（個案5036，36歲女子），該群組至今10人確診，另一人則9月10日乘CX906抵港（個案5039，55歲女子）。

另一宗則於9月10日由非洲國家多哥經埃塞俄比亞返港（個案5037，38歲男子），他在9月18日提交的返港後第二個樣本對新冠病毒呈陽性。

張竹君被問到會否呼籲市民避免於中秋節外出聚會，她建議盡量避免舉行大型聚會，因可能不知道身邊有隱形患者；吃飯以外的時間應佩戴口罩，保持個人及環境衛生。

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