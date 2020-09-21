管浩鳴回應潘曉穎母親言論　稱陳同佳無意逃避最終會赴台自首 (16:10)

管浩鳴稱，陳同佳一開始便沒有想逃避，否則返港可不承認事件，也不會導致修訂《逃犯條例》此事。

潘母在訪問提及，台灣當局與香港警務處已開通「單一特別窗口」，隨時準備陳同佳赴台。被問到通關是否陳同佳唯一考慮，台灣目前也有「特殊人道考量及緊急協處」措施，管浩鳴未有正面回應，僅稱希望盡快解決事件，相信正如潘母稱「人在做天在看」，相信上天定會為事件畫上句號；又稱會盡一切努力安排陳同佳回台自首事宜，「也請大家多多為這事禱告上天」。

潘曉穎的母親其後透過「立場新聞」質疑，管浩鳴在去年10月、陳同佳出獄前已找律師協助，出獄當日已準備赴台，台灣亦已建立特別窗口，「他登上台灣中華或長榮飛機便立即可投案，他便可立即兌現對特首及全港市民的承諾，請給予確實投案日期，勿再延誤」。

管浩鳴稱，希望大家明白，自己不是陳同佳或其父母的代言人，「我只能盡一切努力去協助同佳回台自首。有關律師溝通和其他安排細節就不便再談」。

陸委會表示，就陳同佳到台灣投案，陸委會已多次說明，刑事警察局及香港警務處已建立單一聯繫窗口，港府也把台方投案窗口轉告陳同佳，倘陳同佳確定要到台灣面對司法，可隨時直接與台方聯絡，相關安排事宜已準備就緒，一切依法辦理。本案的關鍵是陳同佳真實投案意願與港府的責任感。

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