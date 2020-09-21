房地產協會倡桂山島填海70平方公里　提供約28萬個公私營住宅單位 (14:40)

協會指出，桂山島填海項目仍處於概念階段，未有估計整體開發成本，該會執行委員會副主席葉少明表示，「（住宅）平均呎價會平過香港」。該會推算，島上一個600平方呎「綠置居」售價為300萬港元，相同面積居屋售價約450萬、首置盤為600萬元。

協會表示，桂山島屬內地水域，處於珠江口正中，與大嶼西南分流距離僅約5公里，可以興建公路加鐵路兩用大橋連接，由水路到中環及尖沙嘴只需30分鐘。該會又指出，桂山島本身已有10平方公里平坦土地，配合組裝合成建築技術，可解社會燃眉之急，解決宿位輪候問題，認為計劃可在短期內啟動，建議明年開展首期工程，沿桂山島西岸填海。

該會建議，島上的住宅用地應有清晰的置業階梯，四成綠置居、三成居屋、兩成首置盤及一成私樓。若桂山島填海3期工程得以全部落實，到2049年可提供28萬個住宅單位，當中綠置居佔11.2萬個、居屋單位8.4萬個、首置盤5.6萬個，餘下2.8萬個為私樓單位。

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