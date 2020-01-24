國產冒牌恆香月餅酒樓散貨　海關元朗拘4男女檢340盒冒牌月餅 (12:53)

於酒樓被捕的1男2女年齡介乎39至51歲，分別為一名酒樓集團董事、一名酒樓負責人及一名酒樓職員；一名於貨倉被捕的77歲男子則為冒牌月餅集團主腦。

海關版權及商標調查科高級監督謝國強表示，上周初有市民到涉事酒樓光顧時，該酒樓向客人推銷恆香月餅及月餅券，並聲稱可利用該批月餅券到恆香的總店及分店換領月餅。有市民不虞有詐購入月餅券，惟去到恆香換領時，被職員告知月餅券為偽冒。

海關接獲舉報後，上周五（18日）突擊搜查位於元朗西菁街的涉事酒樓，當場拘捕1男2女，檢獲170盒冒牌恆香月餅及200張虛假月餅券。海關其後再到元朗大樹下西路搜查一個貨倉，拘捕1名集團主腦及搜出170盒冒牌月餅。兩批月餅及月餅券市值約為9萬元。

謝國強表示，該批冒牌月餅售價約為正貨的七折，其外觀設計與本地正貨不同，但有抄襲正牌的註冊商標，盒上亦有恆香100周年標示；商品標示中的公司地址為恆香的香港舊廠房地址，但生產地為內地，營造「香港品牌，內地製造」假象。

海關相信該批冒牌月餅原用作內地銷售，較早前有部分冒牌月餅流入香港銷售，惟因新型冠狀病毒疫情令內地旅客無法來港購買，故有人製作「香港品牌，內地製造」假象，利用有不少本地人光顧的酒樓散貨。

謝國強稱，被捕集團主腦早前向涉事酒樓推銷該批月餅，暫未知酒樓對月餅為冒牌貨是否知情，又稱相信有不足100盒冒牌月餅及100張偽造月餅券流出市面，目前政府化驗所正檢驗該批冒牌貨是否含有害成分。

冒牌恆香月餅售價由158元至約190元不等，主要涉及雙黃白蓮蓉月、流心奶黃月及五仁月三款，當中以雙黃白蓮蓉售價最貴，但仍比正貨的230元便宜約兩成。