小一自行分配學位今接受申請　家長：通識書改內容欲讓兒子海外升學 (13:26)

今早8時許約10名家長在喇沙小學外排隊等交表。排頭位的家長黃太說，按「計分辦法準則」，其子手握20分，她認為未必「穩陣」，但仍希望兒子能一博入讀該校。她又說，有見通識書修改內容，有宗教書又加入有關國民教育內容，故希望待兒子長大後，讓其到外國讀書。

家長柯小姐今早亦為兒子到喇沙小學交表，她說其子學習鋼琴、大提琴及游泳，每月興趣班費用涉約8000元。她說兒子只有15分，「肯定抽不到」，但仍想試試為兒子報讀。

家長劉先生則為女兒報讀瑪利諾修院學校（小學部）。被問到有否計劃送女兒到海外讀書，他稱「任何對小孩有好處的事，家長都會考慮」，暫仍希望女兒留港讀書，未來到外國升學與否視乎本港社會環境，「如果香港不是安定地方，當然要另外想辦法」。

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