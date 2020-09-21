新冠肺炎｜許樹昌：中秋或可放寬限聚令至6人　梁子超：全球疫情惡化 (12:50)

中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（21日）在商台節目表示，相信政府會視乎未來幾日有沒有大型爆發，以決定中秋節是否將4人限聚令放寬至6人。呼吸系統專科醫生梁子超在港台節目指出，過去兩星期輸入個案「上升得幾急」，反映全球疫情惡化，特別是南亞地區。如果登機前的檢測有做好，不應有太多陽性個案，相關地區的檢測質量值得關注。
本港昨日新增23宗確診，輸入個案佔19宗。對於近日多了輸入個案，許樹昌指出即使旅客持有陰性結果證明書，惟不同國家的化驗室水準參差，故抵港後轉為確診。他認為如果一班航機有大量確診個案，應採取行政手段，暫停相關航班來港一段時間。
許樹昌指出部分食肆及酒吧未有跟從防疫措施，呼籲他們遵守相關措施，否則出現大爆發，將「打回原形」，要再次停業。另外建議食肆保持空氣流通，可安裝高效能的空氣過濾器或加設風扇。
梁子超則認為，乘客上機前72小時要做檢測的規定，時間上難以再縮短。即使對有關地區實施「禁飛」措施，旅客亦可選擇轉機到港。他認為航空公司有責任檢視旅客提交的檢測結果是否有效，否則到港後才發現確診，會加重本港醫療負擔，亦不能確保機組人員和機場的安全。他建議，有需要時可進一步收緊停航措施，以及考慮要求高風險地區抵港者入住隔離設施。
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