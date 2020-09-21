天氣｜天文台取消黃雨警告 (21:42)

【20:12】天文台晚上8時10分發出黃色暴雨警告信號取代紅色暴雨警告信號。

【18:05】天文台下午6時發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【14:33】天文台下午2時30分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【07:50】上午7時50分，天文台錄得氣溫27.8度，相對濕度91%。

一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸地區。同時，該區有驟雨。本港方面，今早（21日）九龍錄得約5毫米雨量，而新界部分地區的雨量更超過40毫米。

上午8時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在大阪以南約1110公里，預料向西北偏北緩慢移動，橫過日本以南海域。

本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴。日間部分時間有陽光，最高氣溫約31度。吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。展望未來兩三天短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

(天文台)

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