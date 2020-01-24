觀塘劏房倉庫檢100公斤半製成氯胺酮　一男涉販毒被捕 (11:49)

警方根據線報及調查，上周五突擊搜查觀塘偉業街工廈一個約200呎的劏房倉庫，搜出130公斤粉末，當中含有100公斤半製成的氯胺酮，經提煉後可製造60公斤、價值約2300萬元的氯胺酮成品，單位內一名26歲男子涉嫌販毒被捕。

毒品調查科行動三組高級督察陳熾華表示，被捕人為販毒集團成員，租用上址僅數日；該批粉末報稱為化妝品原料及粉末，經空運由泰國到港。陳熾華稱，該批毒品呈半製成狀態，需要加工程序提煉。但陳熾華說，毒品加工過程涉及大量化學溶劑及化學粉末，可能產生熱力、強烈化學反應、火花及毒氣，危險性高。

陳熾華續說，由於新型冠狀病毒疫情下各國實施出入境人流管制措施，毒販難以人帶毒品入境，在本地毒品市場需求不變下，毒販改將毒品半製成品包裝為合法商品，利用大型及知名物流公司運送毒品到港，以減低執法人員的懷疑及逃避偵查。警方呼籲業界，如發現可疑貨物，應提高警覺、及早報警。