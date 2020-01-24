新冠肺炎｜張建宗：周五出席財委會第三輪抗疫基金撥款　望議員大局為重免內耗 (11:20)

張建宗稱，連同早前兩輪「防疫抗疫基金」措施、今年財政預算案的各項措施，以及剛公布的第三輪「防疫抗疫基金」措施，涉及金額共逾3000億元。政府2020至21年度的預計綜合赤字亦已增加至超過3000億元，財政儲備則降至約8000多億元，相等於約12至13個月的政府開支，接近2003年SARS後的水平，財赤金額非常龐大，前所未見。

他又說，專家估計本港在冬季很可能會出現第四波疫情，加上外圍經濟及地緣政治形勢嚴峻及充滿不確定性，政府一方面需要審慎理財，避免財政儲備急速萎縮，但一方面亦要適度支援受影響的企業及市民，政府需在兩者之間取得恰當的平衡。

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