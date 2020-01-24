中秋月餅｜奶黃傳統月餅熱量高　營養師：冰皮月餅卡路里較低　迷你月餅較易控制食量 (08:15)

傳統月餅1個=4碗飯 日限1/4個

呂家蕙指出，在傳統雙黃蓮蓉月餅、奶黃月餅、冰皮月餅中，冰皮月餅的熱量相對較低。一個傳統雙黃蓮蓉月餅（185克）熱量達800卡路里，相當於4碗白飯，若吃下一整個，熱量是三者中最高。若以每100克月餅熱量計算，冰皮月餅熱量約315卡路里，奶黃月餅的熱量（443卡路里）比傳統月餅（432卡路里）稍高，但由於奶黃月餅多為迷你版，相對容易控制食用分量。

【營養師貼士】呂家蕙建議，成人每日食用月餅分量不宜超過200卡路里（相當於一碗白飯的卡路里），約等於1/4個傳統雙黃蓮蓉月餅或1個迷你月餅。此外一周內不宜進食多於2次。

冰皮添加餡料增脂肪糖分

同等分量的冰皮月餅，因餅皮以糯米粉、麵粉製成，餡料多用綠豆蓉製成，熱量相對其他月餅低，比傳統月餅少約三分之一卡路里。不過呂家蕙提醒，部分冰皮月餅餡料因加入果醬、果凍或芝士等，有可能增加月餅的糖分或脂肪，熱量亦會相應提高。

迷你月餅較容易控制食量

奶黃月餅、冰皮月餅以及雪糕月餅推出迷你版，一般重約45克至60克，每個熱量約200卡路里，雖然熱量、脂肪、糖分仍然偏高，但較傳統蓮蓉月餅容易控制食用分量。

註：留意不同牌子月餅的熱量、脂肪和糖分含量都會有差異，選擇時要留意營養標籤作比較。

中秋 相關報道：

中秋柚子｜文旦、泰國金柚、貴妃柚中秋當造 果商教揀靚柚子貼士【短片】

中秋賞月｜天文台預告中秋賞月時間 滿月於中秋翌晨5時5分出現

中秋水果｜揀靚楊桃3貼士 果商教路：勿選皺皮凹痕

中秋水果｜點揀靚柿子？果商教路：勿買無蒂柿子 未熟宜置室溫

中秋水果｜點揀靚柚子？果商教路：重秤‧墜手