港聞

12港人扣內地｜家屬轟張建宗李家超混淆視聽　促港府立即接12人回港 (18:20)

12名港人上月底涉潛逃台灣，途中被內地海警拘捕後關押在深圳鹽田區看守所，至今28日仍未能與家屬或代表律師見面。政務司長張建宗今早（19日）聲稱12人健康良好，保安局長李家超則稱12人均已按內地當局名單揀選律師。12名被拘港人的家屬批評二人「混淆視聽」，要求張建宗及李家超盡快與家屬會面，以及要求港府立即把12人接回香港。

家屬對張建宗及李家超的說法表示「錯愕嘩然」，指出家屬已多次表明拒絕「官派律師」，又質疑張建宗及李家超若非親自到過看守所見過被拘港人，「為何有把握說12人健康狀況良好？」

被扣港人家屬要求張建宗及李家超盡快與他們會面，積極保障12名被拘港人基本權利，以及落實4點訴求：

  1. 拒絕「官派律師」，並促請當局立即讓家屬委託的律師面見被拘留者
  2. 要求中國當局提供合適藥物予有需要的被拘留者
  3. 要求中國當局准許被拘留者致電家屬
  4. 要求香港政府確保港人權利得到保障，並立即將12港人由中國大陸接回香港

立法會議員涂謹申表示，早前去信約見保安局，至今未獲回覆，他對張建宗稱港府關注事件感到驚訝，將去函約見張建宗，以及保安局和政制及內地事務局官員，要求特區政府積極協助12名港人，包括家屬委託律師的事宜。

12港人扣內地 相關報道：

張建宗稱當局曾聯繫家屬逾80次

李家超：12人已按當局名單各選兩律師 

相關字詞﹕12港人扣內地 12港人案 張建宗 李家超 官派律師 保安局 政制及內地事務局 編輯推介

上 / 下一篇新聞