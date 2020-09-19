12港人扣內地｜家屬轟張建宗李家超混淆視聽　促港府立即接12人回港 (18:20)

家屬對張建宗及李家超的說法表示「錯愕嘩然」，指出家屬已多次表明拒絕「官派律師」，又質疑張建宗及李家超若非親自到過看守所見過被拘港人，「為何有把握說12人健康狀況良好？」

被扣港人家屬要求張建宗及李家超盡快與他們會面，積極保障12名被拘港人基本權利，以及落實4點訴求：

拒絕「官派律師」，並促請當局立即讓家屬委託的律師面見被拘留者 要求中國當局提供合適藥物予有需要的被拘留者 要求中國當局准許被拘留者致電家屬 要求香港政府確保港人權利得到保障，並立即將12港人由中國大陸接回香港

立法會議員涂謹申表示，早前去信約見保安局，至今未獲回覆，他對張建宗稱港府關注事件感到驚訝，將去函約見張建宗，以及保安局和政制及內地事務局官員，要求特區政府積極協助12名港人，包括家屬委託律師的事宜。

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