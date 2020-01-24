新冠肺炎｜今增13宗確診4屬本地感染　突破5000宗　港大新冠病毒研究員染疫 (16:32)

新增本地個案當中，3宗源頭不明，包括一名28歲香港大學公共衛生學院女研究員（個案5003）。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該研究員平日在工作地點有處理滅活的新冠病毒樣本及基因排序工作，14日內沒處理具傳染性樣本。其一名曾共用電腦的同事早前樣本檢測結果不確定，反覆測試後暫對新冠病毒呈陰性，若繼續陰性會送入檢疫中心。

被問到何謂不確定個案，張竹君稱即不肯定該樣本是陽性或陰性，一般會再採樣本；由於實驗室另一職員已驗出陽性，因此決定把該樣本不確定的職員送院檢查和隔離，入院後再取樣本，新樣本則呈陰性。

確診研究員在港大醫學院實驗室樓6樓工作，港大醫學院稱，無證據顯示她染疫與實驗室有關。港大醫學院表示，與染疫職員共事的職員全部對新冠病毒測試呈陰性，醫學院會在衛生署指引下，繼續安排相關團隊成員、同層職員，以及曾出入該處的其他員工接受檢測。

3宗源頭不明本地個案：

．個案5001：23歲女印傭，與僱主居於馬鞍山海典居7座，平日多數在家，但9月14日放假時曾與兩名朋友到旺角及深水埗逛街，在尖沙嘴吃印度菜，惟印傭不記得詳細地點及餐廳名稱，她於9月15日發病

．個案5002：79歲退休婦，居於屯門友愛邨愛曦樓，平日多數在家，9月11日開始發燒，潛伏期去過友愛商場閒逛及吃早餐，曾到友愛邨大家樂用膳

．個案5003：28歲港大公共衛生學院女研究員，居於西營盤永成樓，除上班外，潛伏期內曾與朋友吃飯及逛街。病人的家人、曾一同外出的朋友，以及6名實驗室同事被列為密切接觸者要檢疫

另有一宗本地個案與早前確診者相關，25歲男病人（個案5008）是早前確診者的同事，於9月17日發病。

9宗輸入個案：

．3宗乘漢莎航空LH796航班到港，均無病徵：個案4998（17歲女子）來自烏克蘭，9月17日抵港；個案4999（35歲女子）及個案5000（63歲男子）同行，來自阿根廷

．3宗從印度乘印度航空AI310航班於9月18日抵港，均無病徵：個案5004（28歲男子）、個案5009（22歲男子）、個案5010（20歲女子）

．兩宗從印度乘印度航空AI314航班於9月8日抵港，均無病徵，檢疫期間第二個樣本驗出陽性：個案5005（35歲男子）、個案5006（17歲女子）；該班航班早前已有7人確診

．一宗於9月8日由菲律賓抵港，亦是檢疫期間第二個樣本驗出陽性：個案5007（45歲女子，無病徵）