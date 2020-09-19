12港人扣內地｜李家超：12人已按當局名單各選兩律師 (15:45)

李家超在訪問中表示，該12人身體狀況良好，他們已按內地當局提供律師名單，各自揀選兩名代表律師。對於部分被捕人家屬要求當局提出證據，確認當事人事發時位置及是否安全，李家超強調，特區政府無探視權，未能派員親身處理。

至於能否提供律師予家屬聯繫，李家超稱港府已將這要求，明確反映給當地執法部門，但強調對方須按自己的法規處理。

李家超亦表示，本港實行普通法，港人熟悉本港法律制度，但「外地有自己的法律法規，我們在他們的法律法規盡量爭取他們的權益，但你不能一定要符合我們以前的一貫做法」。

朱凱廸：李家超言論極不負責任

協助家屬的立法會議員朱凱廸指出，李家超的說法代表特區政府完全接受中共「官派律師」，剝奪被扣留人會見「家屬律師」的權利，有關權利本是受到《刑事訴訟法》保障的。

他批評李家超的言論極不負責任，反問他如何肯定這12名港人知道有「家屬律師」的存在，如何肯定他們捨「家屬律師」而取「官派律師」，又如何肯定他們作出選擇時沒有受到威脅。

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