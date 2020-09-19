公務員學位職系招聘今起展開 (15:10)

政府本年度目標招聘45名政務主任、180名二級行政主任、4名二級助理貿易主任及15名二級運輸主任。所有申請上述職位的人，必須具備公務員綜合招聘考試（CRE）兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級或同等成績，以及能力傾向測試的及格成績。此外，當局亦會考慮應徵者的《基本法》測試成績。

申請人若未擁有所需綜合招聘考試的成績或同等成績，但已報考擬於10月10日及17日在香港，或暫定於12月5日在7個香港以外城市（北京、倫敦、三藩市、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼）舉行的綜合招聘考試及基本法測試，也可提交申請，但其申請只會於申請人取得所需的綜合招聘考試成績後方獲處理。

各職位的具體入職要求已經上載於公務員事務局的網頁（www.csb.gov.hk），以及香港特別行政區政府一站通網頁（www.gov.hk）。有關政務主任的招聘詳情亦可瀏覽專題網站（www.ao-recruitment.gov.hk）。