新冠肺炎｜張建宗：新一輪防疫基金非小數目　暫無打算推第三輪保就業 (13:46)

政府日前公布推出240億元第三輪防疫抗疫基金，金額比首兩輪少。政務司長張建宗今早（19日）在商台節目表示，第三輪基金是針對性措施，呼籲大眾勿誤解金額是小數目，要宏觀審視紓困措施，又稱政府暫沒打算推出第三輪保就業計劃。
張建宗說，政府已為防疫措施耗用2875億元，金額等於本地生產總值一成，形容此為「史無前例」。他說，政府要考慮新型冠狀病毒疫情或會持續，甚至與流感一起在冬季爆發；加上外圍經濟及政治環境嚴峻，本港財政壓力遽增，張建宗稱政府財政儲備已減至約8000億元，並出現3000億元赤字，強調政府要審慎理財，以面對來日疫情，希望大眾體諒。
張建宗續稱，政府暫沒打算推出第三輪保就業計劃，認為目前仍言之尚早。他亦稱，失業援助金涉及複雜機制，難以確認申領者身分，不想浪費時間研究；他認為要實事求是，而政府已放寬綜援的資產上限，估計過萬戶家庭受惠。
張建宗亦談及粵港澳健康碼，他表示要視乎本港疫情是否穩定，並讓粵方及澳門有足夠信心，才可推行。
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