浴室易摔倒生意外　長者屋設計專家教7招防家居意外 (08:48)

預防家居意外7貼士

1.地板添置防滑設施：雷煒程表示，浴室地板濕滑，是容易摔倒的高危點，長者尤其要注意。他建議可在浴室地板上添加防滑墊或防滑地蓆，或在地板加上防滑塗層；若裝修家居則可換上防滑地磚，減少因地板濕滑而摔倒的風險。

2.留意拖鞋鞋底材質：雷煒程提醒，如習慣穿浴室拖鞋，應留意浴室拖鞋的鞋底材質，宜選擇有防滑鞋底設計的拖鞋。

3.浴室加裝扶手及沐浴板：在浴室加裝扶手及沐浴板可以幫助借力站立及行走。雷煒程稱，市面上扶手款式包括不鏽鋼、帶坑紋的塑膠扶手等，可以根據家居情況選購。若使用浴缸亦可購置沐浴板，坐在沐浴板上出入浴缸可方便借力，減少滑倒風險。

4.保持室內光線充足：室內燈光不足，容易令視線看不清障礙物而絆倒，簡單做法是加強浴室燈光。雷煒程稱，現時市面上亦有不少智能家居照明系統，可搭配感應器使用，當有人經過時即可自動開啟照明。

5.留意浴缸高度：裝修家居時宜留意浴缸高度，如浴缸高度太高，出入浴缸時較容易滑倒。

6.尖角櫃加防撞膠邊：不少櫃子是尖角設計，可貼上防撞膠邊，避免摔倒時撞傷。裝修家居時亦可盡量選購圓角設計的家具。

7.定期清除雜物：家居障礙物太多會增加絆倒風險，建議定期清除家居雜物。

文：何芍盈

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