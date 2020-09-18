灣仔有酒吧一枱6客除口罩喝酒　負責人：曾勸阻無效 (20:07)

其中一名居港27年的美印混血顧客Cyrus，與最少5人同一枱喝酒，並無遵守兩人一桌的規定，他回應稱自己與同枱其他人相熟，而且非處於一個多人派對，故覺得感染風險相當有限。他又認為酒吧全面停業，對酒吧職員以至現場表演樂隊的生計都影響極大；他認為只要保持社交距離及個人衛生，政府應該盡快全面解除其餘營業限制。

駱克道一間開業26年、附設廚房的酒吧負責人Gunga表示，自放寬堂食限制後已恢復營業，但每次只能跟隨當局放寬步伐，逐步延長營業時間，加上現場樂隊的表演需要暫停，所以由第一波疫情爆發至今，生意比往年減少近八成，員工一度要放無薪假。但酒吧負責人表示，自上周起陸續有不少常客「回歸」，加上提供優惠等，希望生意額短時間內可回復正常。惟她相當擔心若爆發第四波疫情，情況會打回原形。

對於持餐廳牌的酒吧可4人一枱、持酒吧牌的酒吧可2人一枱，Gunga認為相關政策令人無所適從，亦不清楚自己的酒吧應如何限聚，有關政策亦對其他無附設廚房的酒吧同業不公平。

另外，今晚7時半左右，中環蘇豪區卑利街一帶的酒吧站了數十名飲酒的市民。警員到場沒有發出限聚令告票，只是不停要求沒有進食或飲酒的人戴好口罩。

食環署晚上發稿，提醒餐飲處所經營者及從業員，須嚴格遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的指示。食環署與警方將會採取聯合行動，加強巡查酒吧等餐飲處所，提醒有關處所的經營者及從業員嚴格遵從規例要求。