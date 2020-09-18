李柱銘黎智英等15人涉煽惑參與非法集結　分4案審訊首宗明年2月開審 (18:45)

案件分為4案共15名被告，今日提訊的14人為李柱銘、楊森、何俊仁、單仲偕、李卓人、蔡耀昌、吳靄儀、何秀蘭、黃浩銘、梁國雄、吳文遠、黎智英、梁耀忠、陳皓桓，14人均已表明不認罪。餘下一名被告區諾軒早前已表示會認罪。被告分別被指在去年8月18日、10月1日及10月20日組織和參與未經批准集結；陳皓桓、李卓人、梁國雄、何秀蘭及何俊仁分別在9月30日及10月19日，煽動他人參與於翌日舉行的未經批准集結。

辯方早前就各案件提出共同法律爭議，控方今提出法庭應讓一名法官先處理該些爭議，再由該名法官分開審理各案，認為此舉可令爭議的裁決較一致，以及減省法庭時間。辯方反對此方案。

區院首席法官認為，現時是處理刑事案件，並非司法覆核，法庭應就每宗案件不同的事實作出獨立決定，因此決定4宗案件分開審訊，但會由同一名法官按案件發生時序連貫地處理。4宗案件預計共需審理34天，分別於明年2月16日、4月7日、5月17日及8月19日開審。

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