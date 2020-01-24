市民稱8．31遭警打穿頭興訟索償　申披露太子站CCTV被拒　官授權警查找相關片段 (19:05)

18歲青年聲稱去年8．31當晚在港鐵太子站的車廂內遭警員以警棍打穿頭，早前入稟區域法院向警務處長索償，並要求警方披露太子站的閉路電視片段，以及當日施襲警員的身分及相關文件。法官梁國安今（18日）頒布書面判辭，拒絕其披露閉路電視片段的申請，但下令授權警方使用從港鐵手上取得閉路電視片段，以查找拍攝到案發經過的片段。
原告人為Lee Ka Chun，被告為代表警務處的律政司長。
梁官在判辭指出，目前正式的傷亡訴訟仍未展開，這階段披露資料沒有必要。此外，港鐵於律師信中表明，涉案的地鐵車廂內沒有安裝閉路電視，被告要求的月台閉路電視片段未必對案件有幫助，加上眾多閉路電視片段中只有拍攝到原告被打的一小段有用，梁官認為沒有合理原因披露片段予原告。
至於警員身分及相關文件，判辭指出警方未能識別涉案警員身分，而負責調查的督察亦未能從警員的記事冊找到記載事件的內容，故沒有必要披露。
梁官又稱，警方已向法庭保證，一旦發現片段有與該索償相關的情況，警方會調查涉施襲警員的身分並披露予法庭，由於警方從港鐵取得的閉路電視片段僅限於刑事調查用途，並不能用於本案的民事訴訟，於是下令授權警方使用閉路電視片段，以找出與本案相關的片段內容。