市民稱8．31遭警打穿頭興訟索償　申披露太子站CCTV被拒　官授權警查找相關片段 (19:05)

原告人為Lee Ka Chun，被告為代表警務處的律政司長。

梁官在判辭指出，目前正式的傷亡訴訟仍未展開，這階段披露資料沒有必要。此外，港鐵於律師信中表明，涉案的地鐵車廂內沒有安裝閉路電視，被告要求的月台閉路電視片段未必對案件有幫助，加上眾多閉路電視片段中只有拍攝到原告被打的一小段有用，梁官認為沒有合理原因披露片段予原告。

至於警員身分及相關文件，判辭指出警方未能識別涉案警員身分，而負責調查的督察亦未能從警員的記事冊找到記載事件的內容，故沒有必要披露。

梁官又稱，警方已向法庭保證，一旦發現片段有與該索償相關的情況，警方會調查涉施襲警員的身分並披露予法庭，由於警方從港鐵取得的閉路電視片段僅限於刑事調查用途，並不能用於本案的民事訴訟，於是下令授權警方使用閉路電視片段，以找出與本案相關的片段內容。

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