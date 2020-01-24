波蘭裔施覺民來自納粹倖存家庭　深明社會包容重要性　堅持法律公義要彰顯 (17:45)

施覺民於2016年3月中參加澳洲律師公會香港分會活動時發表演說，其後香港律師會刊物《Hong Kong Lawyer》訪問他，闡述他對司法公開原則的一些觀察。施覺民引述1923年時任英國首席法官Lord Hewart名言，「這不止是有些重要，而是十分重要，即公義不止要得到彰顯，更需要明顯地、毫無疑問地被看見得到彰顯。」

施覺民稱，公開聆訊是法庭本質的一部分，這個原則若有任何例外情況，只能依法制訂。「司法公開的原則賦予普通法程序基本內容的特徵和能量，是多個具體規則的全部或局部起源。」

施覺民解釋：「對原則的一個重要體現，亦是司法問責的基礎，我指的是公布裁決理由的義務，要求將理據條例向公眾公布，而非只向當事人公布。」

波蘭裔的施覺民是司法界重量級人物，他於1946年生於波蘭索斯諾維茨（Sosnowiec）一個猶太家庭，他三歲時以難民身分舉家移民澳洲，1986年成為資深大律師。

施覺民的個性與成長經歷有關，他於2016年接受訪問時說：「童年時，社會包容是很重要的議題，成為我的價值觀的重要部分。成長過程中，我聽說父母和兄長的倖存經歷，那時他們就住在奧斯威辛集中營附近。我一直明白社會包容對社會的重要性。」

《悉尼先驅晨報》曾訪問施覺民法官的兄長Mark，講述他們一家如何扮成德國人，並將Mark裝扮成小女孩瞞過德軍，一家人才不致於被送往奧斯威辛集中營。他們一家的家鄉在納粹佔領前有6萬猶太人口，只有3個孩子倖存，施覺民的兄長是其中之一。施覺民家庭72個親屬中，只有15人倖存，他的父親Miloch是其中之一。

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