前北九龍裁判法院納入第六期活化　古蹟辦盼申請人還原被改建結構 (18:30)

古蹟辦技術及顧問組文物主任（古物古蹟）冼穎君表示，前北九龍裁判法院大樓於2009年被評為二級歷史建築，屬當代簡約古典建築風格。她說，薩凡納大學有加建及改動建築，例如南面前庭加裝一個構築物，以及冷氣機水塔等，但使用天然景觀如樹木等遮蓋，且與主建築有一段距離，在大埔道正面看不會影響景觀。她指出，如新申請人有意保留構築物，需要再向政府部門申請。

古蹟辦技術及顧問組建築師（古物古蹟）陳海韻說，薩凡納大學原在舊警車車房前往羈留室的走廊，加建廁所及房間，古蹟辦認為未能反映建築原來用途，希望新申請人能夠修復。她又說，其中一個法庭被改為後期製作工作室，白色直立兩層的玻璃窗被隔板遮蓋，希望新申請人如無此用途，可以還原原狀。

文物保育專員辦事處項目經理（文物保育）陳偉建稱，暫時有數十間機構口頭表示有興趣參加活化計劃，大樓建議用途包括研究及藝術發展等，不一定要作設計學院，期望申請機構自行發揮。他表示，申請者於首階段毋須遞交圖則，只需提供營運概念。

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