8．31灣仔暴動案　警認警棍打一被告手臂　否認打頭部致流血 (16:45)

8名被告同被控於去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。

拘捕第五被告陳虹秀的警員林上嵐供稱，當日他看見陳虹秀先後在兩個位置手持擴音器講話，內容包括「保持克制」及「畀足夠時間市民離開」等，遂以非法集結罪拘捕她。

拘捕第六被告簡家康的防暴警員林健供稱，當時穿黑衣、戴眼罩及「豬嘴」的被告背向他逃跑，林健拉着他的背囊，但被告雙手擺動試圖擺脫，林健向他左膊擊打兩下，並在同事協助下制服他。

代表簡家康的大律師曾藹琪播放片段後，稱被告遭多名防暴警以警棍敲打頭部，問林健是否在其中，林健回答說不肯定，又強調「我冇扑佢個頭」。片段可見被告遭制服後地上有血，辯方問林健，被告傷勢如何造成，林健表示「唔清楚，係佢額頭流血」，林健其後承認曾以警棍打向被告手臂。曾大狀表示，林健與其他防暴警多次以警棍敲打被告頭部，又稱林健擔心要為過分武力負責，故虛構被告曾掙扎逃走，林健均否認指控。

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