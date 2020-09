新冠肺炎｜酒吧K房夜店今重開　酒吧業嘆午夜關門生意難做　部分寧繼續停業 (15:11)

梁立仁表示,不少酒吧都在深夜才營業,即使現在能重開,但由於午夜前便要關門,估計生意額只能提升一至兩成。他舉例,有些中環區酒吧過往晚上11時才開始營業,「唔通開完燈就熄燈?」,預計有一成酒吧寧願繼續停業。

另外酒吧及夜總會目前只能兩人一桌,蘭桂坊協會主席盛智文同樣盼政府放寬至4人一桌。他解釋,理解政府放寬社交距離措施需要循序漸進,但認為只要做好防疫措施,例如勤加消毒,不論4人或兩人一枱都可以。娛樂界權益關注組主席陳潤蓮同樣表示,兩人一枱「做唔到,捱住蝕」。

卡拉OK「Red MR」代表羅清瑤則表示,預計重開後生意額只能達過往三至四成,盼政府能夠和業主協商,爭取租金寬免。盛智文呼籲市民外出消費支持,「Even if you don't drink, bring water, bring your friend(就算你不飲酒,帶水去,也帶上你的朋友)」,他又呼籲市民支持海洋公園。