新冠肺炎｜酒吧K房夜店今重開　酒吧業嘆午夜關門生意難做　部分寧繼續停業 (15:11)

梁立仁表示，不少酒吧都在深夜才營業，即使現在能重開，但由於午夜前便要關門，估計生意額只能提升一至兩成。他舉例，有些中環區酒吧過往晚上11時才開始營業，「唔通開完燈就熄燈？」，預計有一成酒吧寧願繼續停業。

另外酒吧及夜總會目前只能兩人一桌，蘭桂坊協會主席盛智文同樣盼政府放寬至4人一桌。他解釋，理解政府放寬社交距離措施需要循序漸進，但認為只要做好防疫措施，例如勤加消毒，不論4人或兩人一枱都可以。娛樂界權益關注組主席陳潤蓮同樣表示，兩人一枱「做唔到，捱住蝕」。

卡拉OK「Red MR」代表羅清瑤則表示，預計重開後生意額只能達過往三至四成，盼政府能夠和業主協商，爭取租金寬免。盛智文呼籲市民外出消費支持，「Even if you don't drink, bring water, bring your friend（就算你不飲酒，帶水去，也帶上你的朋友）」，他又呼籲市民支持海洋公園。