救護員參加年度體能測試昏迷　送院搶救危殆 (13:33)

據了解，涉事救護員32歲姓梁，駐守荃灣區。據知消防處自去年起因應疫情暫緩體能測試，至近期才恢復測試，當中以需要晉升、通過試用期或已逾18個月未接受測試的消防員及救護員優先接受測試。

消息指出，梁男昨日到將軍澳百勝角消防及救護學院出席年度體能測試，當時連同梁男在內僅有數人在同一時段接受測試，梁男當時以極佳成績完成測試，惟他衝線後不久突然呼吸困難暈倒，其他參與測試者見狀立即棄跑救人。據悉，當時梁男體溫一度達40度，於聯合醫院深切治療部通宵搶救後，體溫才回復正常，至今早情況好轉。

據了解，梁男已入職10多年，現為救護車主管，因體能好及具足夠年資，獲上司賞識「等上位」，故梁男有意於年度體能測試中「搏盡」取得好成績，惟疑梁男太進取，致完成測試後不支暈倒。

消防處救護員會主席李偉孝表示，昨日事發後工會已立即到醫院探望同事，當時梁男需插喉搶救，至今早經部門了解，梁男情況已好轉。

本報正向消防了解。

過去亦曾發生消防人員參加4800米跑時暈倒事故。2018年9月，3名見習消防隊長於將軍澳百勝角消防及救護學院接受4800米跑訓練時，不適暈倒需送院，當中兩人更一度情況嚴重。