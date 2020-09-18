新冠肺炎｜本港今增3宗確診　無源頭不明個案 (14:20)

新增的輸入個案來自英國；兩宗本地個案分別是55歲（個案4995）及24歲（個案4996）患者。本港今日無源頭不明個案。

新增本地個案：

．個案4995：55歲女子，居於油塘油塘邨美塘樓，是昨日（17日）確診觀塘和樂邨鐘聲慈善社文職員工（個案4989，57歲女子）的家人，9月12日發病

．個案4996：24歲女子，居於旺角砵蘭街300號，是昨日確診旺角創興廣場7樓盈館樓面員工（個案4992，52歲女子）的家人，9月16日發病

新增輸入個案：

．個案4997：51歲女子，居於大埔船灣詹屋村，9月5日由英國倫敦乘國泰航空CX252航班抵港，9月6日發病，檢疫期間第二個樣本對新冠病毒呈陽性

【12:52】消息稱，本港今（18日）增3宗新型冠狀病毒確診個案，其中一宗是輸入個案，另外兩宗是與此前病例相關個案。衛生防護中心今午不會舉行疫情記者會。