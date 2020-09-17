建築師學會理事選舉惹重複投票質疑　稱依賴會員秉持專業誠信 (22:20)

建築師學會回覆，表示既定的選舉程序多年來行之有效，為確保會員的投票權利，容許因新型冠狀病毒疫情或特殊情況影響而未能收到郵遞選票的會員，親身到學會會址領取選票一次，當事人必須先簽署聲明，承諾只投票一次，並提供原因，學會一向依賴會員秉持專業誠信。學會亦指出，相較過往申請補領選票的數字，暫時未看到異常。

學會上屆會長陳沐文表示，作為專業學會，誠信相當重要，過去亦曾有申報要求補發選票的情况，認為不是新鮮事。他認為作為專業建築師，要有職業道德及誠信，明白有人會對此感擔憂，但學會對會員有一定自我規管的要求。

競選理事會副會長的蕭國健表示，有聽說事件，他表示行內相當多人關注，自己亦關注事件，惟身分問題不方便評論，相信現屆理事會有智慧解決事件。

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