港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (22:40)

本港今日（17日）新增9宗新型冠狀病毒確診個案，當中6宗為本地感染。本文整理近7天（9月11至17日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:39報道：今增9宗確診　6宗屬本地感染　旺角創興廣場盈館員工染疫

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