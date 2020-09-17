新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (22:40)

本港今日（17日）新增9宗新型冠狀病毒確診個案，當中6宗為本地感染。本文整理近7天（9月11至17日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:39報道：今增9宗確診 6宗屬本地感染 旺角創興廣場盈館員工染疫
○觀塘區
大本型
○深水埗區
元州商場
○油尖旺區
創興廣場 盈館
○元朗區
天慈商場 大家樂
+WOO嘉湖2期 薩莉亞意式餐廳
○屯門區
愛定商場 都城餐廳
山景商場
友愛街市
䨇寓 MX
○南區
港怡醫院
○灣仔
時代廣場
○油尖旺
海港城
資料來源：衛生防護中心（截至9月17日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
9月16日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
9月14日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
9月13日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
9月12日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
9月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
9月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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