新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (22:40)

○觀塘區

大本型

○深水埗區

元州商場

○油尖旺區

創興廣場 盈館

○元朗區

天慈商場 大家樂

+WOO嘉湖2期 薩莉亞意式餐廳

○屯門區

愛定商場 都城餐廳

山景商場

友愛街市

䨇寓 MX

○南區

港怡醫院

○灣仔

時代廣場

○油尖旺

海港城

資料來源：衛生防護中心（截至9月17日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

9月16日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月14日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月13日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月12日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月9日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月8日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月7日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月6日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽