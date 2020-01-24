黃大仙區議會商市區寮屋區收地　居民稱住有宋朝原居民後代促設特惠安置賠償 (20:00)

地政總署代表稱，得知市區有原居民的說法並非太久，因政府很久沒有收回市區原居民地，會積極了解可否為市區原居民設特惠補償。

現時居於「非住用寮屋」居民，若要在清拆時獲安置及補償安排，須參與10月31日截止的自願登記計劃，但有住戶擔心若居於非住用寮屋劏房，登記後會否影響同一寮屋的其他住戶。地政總署經理/清拆小組（新發展區組）鄧建雄表示，登記不會影響其他無申請的住戶，期望更多人申請。

會上亦有議員及團體關注，房協提供的免入息審查安置專用屋邨單位是否足夠，以及被逼遷居民是否能負擔相應租金。區議員梁銘康建議政府重建九龍城美東邨，撥出部分單位作安置之用。地政總署高級經理/清拆（清拆總部）彭德源表示，發展局正探討，會考慮建議房協加入資產審查，讓部分居民入住安置專用屋邨可只交市價25%的租金。

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