胡志偉認留任爭議牽涉外界對議員信任　稱民主派整體抗爭意志強 (18:00)

胡志偉表示，民主黨的抗爭意志有所提升，去年區議會選舉中多名黨內新人當選，相信會修正過去公眾認為民主黨「老態」的觀感。他又稱，黨內決定均由現屆領導層作出，不存在黨內元老「垂簾聽政」。

其黨友尹兆堅稱，理解有部分市民對民主黨議員信心不足，但認為這說法並非全然基於事實，他稱民主黨在過去一年中連番遭「警暴」打擊，「我是和理非，但都背負多條控罪」，認為本屆民主派議員的抗爭意志屬歷屆最強。尹兆堅另稱，觀察到有「主辭派」冷待近日討論議員去留的論壇，質疑「如果對方冷待，是否表示道理在我們（主留派）一方？」

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