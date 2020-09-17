胡志偉認留任爭議牽涉外界對議員信任　稱民主派整體抗爭意志強 (18:00)

民主黨委託香港民研進行民調定議員去留，「主辭派」多次質疑議會抗爭無用。民主黨主席胡志偉今（17日）承認，當中牽涉外界對現任議員的信任問題，稱過往議員因體能、經歷等因素作不同決定，但他強調目前「百分百as a whole（整體）民主派的抗爭意志強，這樣會敦促其他議員多走一步」，形容這是民主派的共識。他續稱，以往民主派在投票取態上有分歧，為團結民主陣營內部，他認為日後可考慮用大原則「套起法案」，統一投票取態，尤其是民生議題，例如考慮該議案是否涉及政府充權、會否影響市民自由等，希望「有一條線可以拉住大家」。
胡志偉表示，民主黨的抗爭意志有所提升，去年區議會選舉中多名黨內新人當選，相信會修正過去公眾認為民主黨「老態」的觀感。他又稱，黨內決定均由現屆領導層作出，不存在黨內元老「垂簾聽政」。
其黨友尹兆堅稱，理解有部分市民對民主黨議員信心不足，但認為這說法並非全然基於事實，他稱民主黨在過去一年中連番遭「警暴」打擊，「我是和理非，但都背負多條控罪」，認為本屆民主派議員的抗爭意志屬歷屆最強。尹兆堅另稱，觀察到有「主辭派」冷待近日討論議員去留的論壇，質疑「如果對方冷待，是否表示道理在我們（主留派）一方？」
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