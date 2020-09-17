家長下周可遞交小一自行分配學位申請表 (17:10)

發言人指出，如家長未能親自遞交申請表，可以書面授權親友帶同填妥的申請表，以及相關證明文件的正本及副本，於上述期間遞交至所申請的小學，而因應新型冠狀病毒疫情發展，為避免人群聚集，學校或會安排收集箱讓家長投放申請表的正本及有關文件的副本，以減少家長等候的時間。

發言人稱，若家長未能親身或以書面授權親友到校辦理手續，可於下周一至五期間以郵寄遞交申請表及相關證明文件的副本，學校收取有關申請表後會預約家長在11月2日或之前，到學校提供相關文件的正本以供核實。

發言人提醒，在自行分配學位階段，學校須根據既定程序及準則分配學位，家長毋須為子女製作資料冊；家長只能為每名子女遞交一份申請表，否則自行分配學位的申請將會作廢；凡已接受直接資助計劃小學小一學位的學童，將不能透過小一入學統籌辦法獲派官立或資助小學的小一學位。

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