新冠肺炎｜今增9宗確診　6宗屬本地感染　旺角創興廣場盈館員工染疫 (16:39)

3宗源頭不明本地個案：

．個案4988：24歲男子，居於天水圍天慈邨慈屏樓，現時無業；平日除間中在住所樓下戴着口罩跑步外，多數在家；9月12日發病，9月14日曾光顧天水圍嘉湖銀座薩莉亞餐廳，該餐廳員工要接受深喉唾液檢測

．個案4989：57歲女子，居於油塘邨美塘樓，9月9日發病；她在觀塘和樂邨鐘聲慈善社從事文職，毋須接觸市民，其5名同事要接受檢疫。病人8月底曾到鐘聲慈善社旁的胡陳金枝長者鄰舍中心送別一名同事，當時無接觸長者，衛生防護中心在長者鄰舍中心派發樣本瓶供相關者作病毒檢測

．個案4992：52歲女子，與家人同住砵蘭街300號，平日除上班外會到旺角街市，無其他特別活動，9月9日發病；她在旺角創興廣場7樓盈館工作，同事要檢疫

3宗本地個案是早前確診者的家人：

．個案4990：69歲女子，9月15日發病

．個案4993：19歲女子，屬大圍交通城群組，9月13日發病

．個案4994：45歲男子，無病徵

3宗輸入個案：

．個案4986：49歲女子，由伊朗經多哈乘卡塔爾航空QR818航班抵港，無病徵

．個案4987：39歲男子，由英國經伊斯坦堡乘土耳其航空TK70航班，於9月15日抵港，無病徵

．個案4991：49歲男子，由英國倫敦乘國泰航空CX252航班，於9月15日抵港，同日發病

另外，全民檢測最後一日驗出一宗陽性個案，該個案早前已確診（個案4349）。

衛生防護中心昨（16日）因沒有本地源頭不明個案，未有舉行疫情記者會，張竹君被問到日後若只有跟其他個案有關連的本地個案時，會否如常開記者會交代，她強調不開記者會不代表社區安全，呼籲市民繼續保持個人及環境衛生。

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