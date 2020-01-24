廉署起訴兩旅行社前董事　涉偷竊逾420萬元准保釋明應訊 (16:00)

被告馮炳輝（68歲）及梁偉強（55歲）均為永恒旅遊有限公司（永恒）前董事，同被控兩項罪名，即一項盜竊，違反《盜竊罪條例》第9條，以及一項發表虛假陳述，違反《盜竊罪條例》第21（1）條。馮炳輝另被控一項發表虛假陳述罪名。

盜竊控罪指稱，馮炳輝及梁偉強涉嫌於2012年1月18日至2014年1月3日期間，偷竊永恒共逾420萬元。

另一項控罪指稱，馮炳輝及梁偉強涉嫌約於2013年6月19日，意圖就有關永恒的事務欺騙公司成員，而贊同發表他們知道是誤導、虛假或欺騙的2012年董事會報告及帳目。

餘下一項控罪指稱馮炳輝涉嫌約於2014年7月32日，意圖就有關永恒的事務欺騙公司成員，而贊同發表他知道是誤導、虛假或欺騙的2013年董事會報告及帳目。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。案發時，永恒有4名董事及同等權益股東，馮炳輝及梁偉強為其中二人，該公司會替本地旅行社採購海外旅遊服務。

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