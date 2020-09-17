康文署部分體育設施重開　場內有人無運動仍不戴口罩 (15:45)

中午12時，渣華道體育館4個羽毛球場及乒乓球室3張枱全部爆滿。大部分使用者均為長者，只有少數人做運動時有戴口罩，有人甚至在不做運動時亦不戴口罩。

10歲的逸朗一下課便與父親去打乒乓球。逸朗父親說，兒子是乒乓球校隊，新型冠狀病毒疫情前一星期打波3次，暑假更是日日打；但疫情下只能在家對牆練波，少了運動，技巧也有生疏，今日連忙帶兒子練波。父子打波時沒有戴口罩，父親稱有擔心，但「以我哋嘅球速，戴口罩打唔到」，唯有多注重清潔，打波前用自備的消毒酒精抹枱。

另一邊廂，中央圖書館下午1時開門時亦人頭湧湧，職員稱有逾200人入場。葉太提早半小時到場排隊，讓家傭稍後帶同9歲及7歲兒子到場。葉太表示，兩個兒子都愛閱讀，長子愛偵探小說，幼子愛漫畫，疫情前每周會到住所附近的圖書館一兩次，每個月也會去一次中央圖書館，一家四口每次共可借超過30本書。她指出，疫情未完結，回家後會把所有書本以滴露抹一次，再用紫外光燈照射消毒。

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