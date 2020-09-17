社工被指拒出示身分證阻差罪脫獲訟費　官：穿制服非不出示委任證理由 (15:30)

被告林曉樺獲裁定阻差辦公罪罪脫，交替控罪「未能在規定下出示身分證明文件」亦不成立，兼得訟費。她散庭後表示，對裁決感「開心」，認為案件起始便屬濫捕，現在公義得到彰顯，呼籲其他「手足」繼續堅持。

裁判官黃雅茵裁決指出，細心觀察案發錄影後，發現被告在女督察梁敏儀警告後4秒已作勢取銀包，後來亦手持身分證上下揮動，之後另一警員出示委任證後，她亦稱「OK，你出咗（委任證），我有出（身分證）嘅」。

裁判官指出，本案爭議在於被告是否在合理時間內出示身分證，以及被告行為有否對警方造成阻礙，認為被告由始至終只大聲及重複地要求女督察梁敏儀出示委任證，無辱罵成分，而梁敏儀僅以「穿著制服」而拒絕，並非《警察通例》允許，裁定被告要求合理。

裁判官又稱，依照《警察通例》，警員須按市民要求出示委任證，除非出現特殊情況，如影響警方工作及現場環境不容許等。在本案中，裁判官指出現場有近百警力，單單一警員出示委任證並不會影響警方工作，女督察梁敏儀雖解釋「已穿著制服」，惟法庭重申「單是穿著制服，並非不出示委任證的理由」，故裁定被告沒有阻礙警方。

黃官指出，女督察梁敏儀的作供與現場片段顯示「有所混淆」，梁敏儀指稱被告阻礙更是「不合理」，法庭不會接納其證供，故裁定被告脫罪。

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