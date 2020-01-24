北河同行油麻地店入不敷支轉手　明哥：新老闆與母經營理念有別改獨立經營 (19:45)

新老闆伍先生說，分店向來由他注資及管理營運，其母阿麗為明哥的拍擋；明哥接受本報訪問時亦表示，新店工作方式或與其慈善基金有差別，故認為應改名。伍先生因此以向母親致敬的意思為店舖改新名。

伍先生說，油麻地店開業初期遇上新型冠狀病毒疫情，的確有虧蝕，近月開始好轉，「可以打個和」。他又稱自己只希望服務街坊，不求賺錢，故未來仍會與明哥的慈善基金合作派飯一段時間；伍先生亦正申請慈善牌照，日後獨立服務街坊。

明哥承認，北河同行油麻地店未達收支平衡，加上伍先生與其母的經營理念有分別，「阿仔就開放啲，阿媽就保守啲」，而伍先生亦認為可以接手獨立經營，故希望能讓伍先生獨立並繼續發揮餐廳在地區的功能。明哥表示，會觀察「致麗同心」一年，其間亦會繼續協助慈善派飯活動。

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