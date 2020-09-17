工聯會就業調查：約五成受訪者失業　78%收入減少 (14:30)

調查結果顯示，在過去一個月，74%受訪者表示工作受影響，包括停工或放無薪假（40%）、減薪或只發底薪（12%）、轉做較低收入工作（12%）等。另外，78%受訪者表示收入減少，其中32%稱完全沒有收入、17%稱收入減少五成以上。

統計處將公布最新失業率，鄧家彪預計失業率不會明顯上升，認為保就業計劃發揮一定作用。陸頌雄呼籲政府不要因而「沾沾自喜」，指出實際失業情況遠比政府公布的數字嚴重，舉例或有人被迫提早退休。

政府早前推出第三輪防疫抗疫基金，陸頌雄表示理解金額減少，但批評政府「重視僱主、忽視僱員」，認為大部分僱員不能直接受惠。

其他報道：盧寵茂稱港大深圳醫院有能力診治居廣東港人 研與醫管局互通病歷

其他報道：八旬翁認刺傷梁國雄候判 官：被告「熱愛社會」與對方政見不同才犯案

其他報道：5人包括3區議員涉非法集結提堂准保釋