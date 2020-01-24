地盤工暴動罪成　官：破壞社會安寧集結即屬暴動　不肯定警爆痱滋是否被告造成 (13:10)

本案為反修例運動中，首宗經審訊後被裁定暴動罪成的案件。

被告認搬鐵馬遮閉路電視 有共同目的包圍警總

郭官稱，當晚數以千計的示威者為政治訴求而包圍警察總部，以雜物堵塞出入口，在外牆噴上侮辱性字句，破壞閉路電視，該些行為極具威嚇性，嚴重擾亂社會秩序，已構成非法集結，而被告承認搬鐵馬及協助遮蓋閉路電視鏡頭，明顯有共同目的包圍警總；只要任何參與非法集結的人一旦破壞社會安寧，該集結即屬暴動。

郭官表示，雖然警員在夏慤道被其他示威者襲擊時，被告仍未參與其中，但當被告參與襲擊的一刻，他已經作出破壞社會安寧的行為。郭官強調，事件不是獨立事件，因張金福推跌他們的一名示威者後，被告及其他人的即時反應是互相協助，同仇敵愾追打和制服他；無論被告是參與夏慤道暴動的延續，或是身處的非法集結演變成暴動，任何角度看被告都是干犯了暴動罪。

就襲擊致造成身體傷害罪，郭官稱，張金福作供時不肯定口腔中的痱滋爆裂是否由被告出拳造成，而且張金福沒有就此在記事冊即時記錄，亦沒有即時拍攝傷勢，法庭不能確定當中的因果關係，裁定「引致他人身體受傷」未能被充分證實，但裁定較輕微的交替控罪普通襲擊罪成。

官：痱滋爆裂微不足道仍控較嚴重傷人罪

郭官強調，痱滋爆裂並非法庭常見的身體受傷，有關情況是「微不足道」，點名批評控方在此情況下仍控告較嚴重的「襲擊引致他人身體受傷」，沒有必要也不乎合客觀證據。

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