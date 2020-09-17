八旬翁認刺傷梁國雄候判　官：被告「熱愛社會」與對方政見不同才犯案 (12:34)

八旬翁於4月16日在中聯辦大樓附近，用鑿刺向正在請願的社民連成員梁國雄，令梁國雄右腰窩擦傷。他今（17日）在東區裁判法院承認一項襲擊致造成身體傷害罪。裁判官鄭紀航稱，涉案金屬鑿堅硬、尖銳，有一定重量，幸好事主傷勢不重，但在影片看到老翁「行動敏捷」，並從他口中可聽出他「熱愛社會」，與對方政見不同才犯案，認為被告願意為社會做一些有意義的事，決定先為他索取社會服務令報告，押後至10月13日判刑。
被告黃森球（81歲）報稱已退休，控罪指稱他於2020年4月16日，在西營盤均益大廈第三期外襲擊梁國雄，因而對梁國雄造成身體傷害。
案件原定於今日開審，但被告開審前認罪。不過，被告一度表示「認又得唔認又得，總之搞壞我哋中國地方就唔得」，並稱「我皇帝都照搞」，自己是「替天行道」。
被告求情時說「我係為大家好，我唔係為自己好」，又謂「（前香港眾志秘書長）黃之鋒、（民主黨立法會議員）許智峯兩個遲早都要死」。鄭官表示被告不可以用暴力對人，但被告反稱「我唔用暴力用咩，用槍呀？我冇槍呀」。鄭官回應說，被告被他人暴力對待時也不會同意，「己所不欲，勿施於人」。
案情指出，當日下午2時50分，事主於中聯辦外的集會結束後，於旁邊的均益大廈接受訪問，其間被告從後走近事主，用一把銀色金屬鑿刺向事主的右邊腰窩。被告最終被一名警員制服。
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