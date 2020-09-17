天氣｜天文台預測明日有驟雨及狂風雷暴　周末有大雨 (16:30)

本港地區今晚（17日）及明日（18日）天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，稍後雨勢有時頗大。氣溫介乎26至30度。吹清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。展望周末期間間中有大雨及狂風雷暴，下周初仍有幾陣驟雨。

下午4時，強烈熱帶風暴紅霞集結在西沙之東南偏南約120公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約25公里，橫過南海中部。

天文台料紅霞對本港威脅不大 發熱帶氣旋警告機會低

【12:00】天文台表示，熱帶氣旋紅霞今早採取較為偏西的方向移動，與本港保持相當距離。按照現時預測路徑，紅霞會於今日稍後在本港西南面約800公里附近掠過，預料其對本港的直接威脅不大，需要發出熱帶氣旋警告信號的機會較低。

今日間中有驟雨狂風雷暴 最高30度

【07:40】上午7時40分，天文台錄得氣溫27.3度，相對濕度91%。

驟雨正影響廣東沿岸地區。此外，華中的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今日逐漸影響華南。

在上午8時，強烈熱帶風暴紅霞集結在西沙之東南約330公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約22公里，橫過南海中部，並逐漸增強。

本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。最高氣溫約30度。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。

展望未來兩三日間中有大雨。星期五風勢頗大及有湧浪，下周初仍有驟雨。

行雷閃電 相關資訊：

行雷閃電有走勢 唔係靠目測！睇天文台App + 10安全須知

雷暴幾近「有數得計」

行山遇雷暴速逃 「雷電蹲」未必安全

傘 相關資訊：

清潔雨傘有法

開傘收傘常犯錯誤

遮骨愈多愈堅韌 大傘「食風」易吹反

傘子護「骨」 朝天打開不易斷

防中暑 相關資訊：

中暑急救｜中暑、熱衰竭睇徵狀可分辨 急救導師教處理4步驟

預防中暑9招 熱衰竭嚴重可變中暑

家庭醫生提醒：每日飲8杯水只作參考 防缺水記住3個飲水時間

飲水不應大口喝？飲翻煲水影響健康？家庭醫生解迷思