天氣｜天文台預測明日有驟雨及狂風雷暴　周末有大雨 (16:30)

【16:30】驟雨正影響廣東沿岸及南海北部，華中的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今日逐漸影響華南。
本港地區今晚（17日）及明日（18日）天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，稍後雨勢有時頗大。氣溫介乎26至30度。吹清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。展望周末期間間中有大雨及狂風雷暴，下周初仍有幾陣驟雨。
下午4時，強烈熱帶風暴紅霞集結在西沙之東南偏南約120公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約25公里，橫過南海中部。
天文台料紅霞對本港威脅不大 發熱帶氣旋警告機會低
【12:00】天文台表示，熱帶氣旋紅霞今早採取較為偏西的方向移動，與本港保持相當距離。按照現時預測路徑，紅霞會於今日稍後在本港西南面約800公里附近掠過，預料其對本港的直接威脅不大，需要發出熱帶氣旋警告信號的機會較低。
今日間中有驟雨狂風雷暴 最高30度
【07:40】上午7時40分，天文台錄得氣溫27.3度，相對濕度91%。
驟雨正影響廣東沿岸地區。此外，華中的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今日逐漸影響華南。
在上午8時，強烈熱帶風暴紅霞集結在西沙之東南約330公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約22公里，橫過南海中部，並逐漸增強。
本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。最高氣溫約30度。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。
展望未來兩三日間中有大雨。星期五風勢頗大及有湧浪，下周初仍有驟雨。
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