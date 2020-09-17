地盤工暴動罪成　襲痱滋警普通襲擊罪成　押後9．25判刑 (15:00)

法官聽畢辯方求情後表示處理判刑有困難，一方面警察總部作為香港法治重要機關，當晚的衝擊行為嚴重挑戰法治，加重嚴重性；另一方面事件不如一般暴動案牽涉擲磚、縱火等行為，相對輕微，因需時考慮故押後至9月25日判刑。

被告岑曉麟（25歲）被控各一項暴動、襲擊致造成身體傷害及不依期歸押罪名。他承認不依期歸押罪，否認其餘兩罪，以及表明願意承認暴動罪的交替控罪即非法集結。

控方指出，當晚11時許，身穿便服、沒戴委任證的警員張金福被臨時徵召返回警總處理緊急事宜，惟當時所有入口均被示威者封閉，他在尋找入口期間疑被示威者發現其警員身分，遭包圍、辱罵及掟雜物。其後10至20名示威者在警總正門，向張金福拳打腳踢，位於正門外、正搬動鐵馬的被告此時加入追打，其間拳打張金福右臉及背各一下，並腳踢張金福一下。

受襲警員張金福作供時稱，當日遭被告拳打右邊嘴角，事後口中痱滋「爆咗」，痛了一星期。被告自辯時承認曾向便衣警揮拳兩次及腳踢一次，稱因看到不明男子突然衝出來，並推跌一名女子，其後又不斷揮動雙手襲擊他人，意圖衝擊警總，才使用武力制止他及作自衛。