葉劉淑儀：支持23條立法議員或被國際制裁　正變賣在美資產 (23:00)

認同林鄭月娥有時表現離地

民建聯主席李慧琼早前形容港府過往推出的政策部分「離地」，葉劉淑儀認同特首林鄭月娥有時候表現離地，但她稱，高官因生活圈子所限，確實難與市民保持緊密接觸。

認為內地對12港人案有管轄權

12名涉偷越邊境港人在深圳鹽田區看守所被扣押逾3周，葉劉淑儀認為港府無權要求內地把12人移送回港受審，因他們在內地水域被捕，內地對案件有管轄權。對於被捕者不能接受家屬聘請的律師協助，反而由當局指派律師，她稱內地的制度與香港不同，不能以香港一貫的價值觀衡量。葉劉淑儀稱，目前不清楚被捕者的具體情況，但認為他們有可能被控以內地國安法，當他們被送回香港時，她認為港方有權再以《港區國安法》提告。

稱難靠電視畫面判斷警員制服女童有否違規

對於12歲女童上周日（6日）往旺角買顏料期間，遭防暴警騎在身上制服，葉劉淑儀認為畫面令人不安，但公眾不能單靠電視畫面判斷警員有否違規。倘警員根據錯誤資訊而產生「合理懷疑」，葉太認為不能因而判斷該警員犯錯。

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