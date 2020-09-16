地盤工涉借錢不遂弒父　稱遭父用菜刀指嚇　搶刀時「輕力擊打父親數下」 (20:40)

被告Limbu Machindra案發時32歲，被控於2018年4月8日在香港謀殺Limbu Premium Raj。事主育有3名兒子，被告為事主的長子。

控方開案陳辭指稱，案發當日下午1時許，被告、事主同鄉及其妻等人一同到事主家中共進午餐。被告及事主在飯前均有酒氣，兩人在吃飯時亦有喝酒。被告隨後向事主索取金錢，惟事主拒絕，父子爭執及有身體碰撞。同鄉及其妻見狀決定離開，向附近一店舖的老闆求救，三人隨後看到被告跑走。

事主次子隨後接到同鄉來電，叫次子聯絡事主，當時次子致電事主，事主有接聽電話，稱自己在家中，但正在流血。次子及後前往事主家，惟無人回應，遂通知消防破門而入，當時事主全祼倒地，後腦淌血，身上有刀傷，家中多處有血迹。事主被送往廣華醫院後，被告當晚前來探望，隨即被警方以傷人罪拘捕，事主延至翌日凌晨不治。

控方表示，被告在錄影會面承認當日有喝酒，又稱他因遺留內有身分證的外套而回到事主居所，但事主甫看到他便推、拉及摑他，又拿出菜刀指向他，他與死者搶刀時，曾用該刀輕力擊打事主數下。