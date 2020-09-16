新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (22:00)

本港今日（16日）新增9宗新型冠狀病毒確診個案，當中5宗為本地感染。本文整理近7天（9月10至16日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。14:19報道：今增9宗確診 5宗本地感染全與早前個案相關
○深水埗
元州商場
○觀塘區
鯉魚門市政大廈
○屯門區
愛定商場 彩晶軒、金泰園、都城餐廳
山景商場 大家樂
屯門市廣場1期 牛一
友愛街市
䨇寓 MX
○南區
港怡醫院
○葵青區
葵芳廣場
葵涌運動場
○灣仔
時代廣場
○油尖旺
海港城
資料來源：衛生防護中心（截至9月16日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
9月14日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
9月13日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
9月12日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
9月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
9月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 編輯推介