港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (22:00)

本港今日（16日）新增9宗新型冠狀病毒確診個案，當中5宗為本地感染。本文整理近7天（9月10至16日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。14:19報道：今增9宗確診　5宗本地感染全與早前個案相關

○深水埗

元州商場

○觀塘區

鯉魚門市政大廈

○屯門區

愛定商場　彩晶軒、金泰園、都城餐廳

山景商場　大家樂

屯門市廣場1期　牛一

友愛街市

䨇寓 MX

○南區

港怡醫院

○葵青區

葵芳廣場

葵涌運動場

○灣仔

時代廣場

○油尖旺

海港城

資料來源：衛生防護中心（截至9月16日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽： 

9月14日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月13日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月12日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月9日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月8日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月7日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月6日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月5日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 編輯推介

上 / 下一篇新聞