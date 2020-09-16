新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (22:00)

○深水埗

元州商場

○觀塘區

鯉魚門市政大廈

○屯門區

愛定商場 彩晶軒、金泰園、都城餐廳

山景商場 大家樂

屯門市廣場1期 牛一

友愛街市

䨇寓 MX

○南區

港怡醫院

○葵青區

葵芳廣場

葵涌運動場

○灣仔

時代廣場

○油尖旺

海港城

資料來源：衛生防護中心（截至9月16日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

9月14日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月13日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月12日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月9日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月8日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月7日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月6日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月5日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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